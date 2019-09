Fortanden hænger løst i munden. Næsen ser brækket ud, og ansigtet helt forslået.

Det er sådan, Lennart Von Huth beskriver sin 63-årige mors skader efter et voldeligt overfald tirsdag eftermiddag.

»Hun var i chok og græd. Jeg kom hjem til hende en time efter, og hun sad stadig og rystede i sofaen,« siger han.

Med sin mors tilladelse fortæller han, hvordan tre unge mænd sparkede og slog hende under et røveriforsøg. Han håber, at vidner eller andre med kendskab til sagen vil genkende detaljerne og hjælpe politiet med at finde mændene.

Klokken er omkring 16.30, da hans mor, Marianne, tirsdag lufter sin lille bomuldshund i nabolaget i Hvidovre. Hun har sclerose og går derfor i langsomt tempo gennem villavejen og ud forbi Shell-tanken på Gammel Køge Landevej. Ved hjørnet af vejen bemærker hun, at tre skikkelser i sorte hættetrøjer følger efter hende.

En af dem råber efter hende: »Vi skal have dine penge, din lorteluder.«

Hun vender sig rundt og får i samme øjeblik et knytnæveslag i ansigtet.

Mens hunden forgæves gør af de tre overfaldsmænd, slår og skubber de hende med stor brutalitet.

Marianne blev overfaldet tirsdag eftermiddag i Hvidovre. Vis mere Marianne blev overfaldet tirsdag eftermiddag i Hvidovre.

Flere gange forsøger Marianne at sige, at hun ingen penge har, men de lytter ikke. Til sidst tager en af de tre unge mænd, som hun vurderer til at være mellem 15-17 år, fat i Marianne og kaster hende ned mod asfalten.

I faldet rammer hun en af dem i skridtet med sin fod, hvorefter de som reaktion igen sparker hende og hunden flere gange. De taler kortvarigt om at hive hende hen til en bankautomat, men opgiver og forsvinder.

Med besvær rejser Marianne sig op. Hun går hjem og ringer til politiet, som kommer og afhører hende, og hun ringer til sin eksmand og to voksne sønner, der kort efter også ankommer hjemme hos hende.

»Det var rystende at se hende sådan. Hun var helt smadret i ansigtet, og fortanden sad så løst, at man nemt ville kunne tage den ud,« siger 39-årige Lennart Von Huth.

Lennart Von Huth Vis mere Lennart Von Huth

»Min bror blev så sur over synet, at han i afmagt slog sin hånd ind i væggen.«

Samme aften kørte han sammen med sin bror forgæves rundt i nabolaget for at finde de tre mænd, som hans mor beskriver som havende udenlandsk udseende. Han håber derfor nu, at nogle har set noget, der kan hjælpe politiet.

»Det gør ondt at se sin mor sådan. Det er hårdt at vide, at hun sidder derhjemme og har det skidt nu. Jeg håber derfor inderligt, at nogen har set noget eller kan hjælpe mig og politiet med at finde de tre gerningsmænd.«

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at de onsdag har modtaget en anmeldelse af overfaldet.