Politiet advarer mod en ny type svindel, hvor bagmændene forsøger at lokke personlige oplysninger ud af dig gennem Messenger. Lene Bach oplevede det selv – men fattede hurtigt mistanke.

Hun fortæller, at hun modtog en Messenger-besked fra en gammel veninde, der bad om Lenes telefonnummer.

»Jeg svarede, at det kunne jeg da godt. Jeg tænkte, hun ville snakke med mig.«

Men det var ikke veninden.

Nordjyllands Politi advarer netop mod det, som Lene oplevede. Politiet oplyser, at svindlere for tiden tilegner sig adgang på eksisterende Facebook-konti ved at hacke sig ind på profilen.

Her spørger de om telefonnumre på profilens venner i bestræbelserne på til sidst at få NemID-oplysninger udleveret.

'Det sker ved, at svindleren får vedkommende overbevist om, at de har vundet en form for konkurrence, og at NemID-oplysningerne skal bruges til at udbetale gevinsten', lyder det fra Nordjyllands Politi, som tilføjer:

'Vær derfor ekstra opmærksom, hvis en af dine Facebook-venner helt uopfordret spørger efter dit telefonnummer. De kan være blevet hacket.'

Samtalen mellem Lene og svindleren. Foto: Privatfoto Vis mere Samtalen mellem Lene og svindleren. Foto: Privatfoto

Lene gav telefonnummeret og blev efterfølgende bedt om at sende en 'indgående pinkode' på seks cifre. Dér fattede hun mistanke.

»Da jeg synes, det blev for mærkeligt, bad jeg personen svare på, hvor vi kendte hinanden fra. Så blev der ro.«

Det sker efterhånden ofte, at politiet advarer mod forskellige typer for svindel. Men denne fremgangsmåde bliver dog beskrevet som ny.

I den forbindelse har politiet udstedt følgende råd: