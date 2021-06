Et lejlighedskompleks i Odense har været i brand. Ild og røg stod op fra taget.

Branden er dog nu i bero.

»Vi vil gerne have, at folk holder sig væk og gør plads til, at man kan arbejde på og omkring stedet,« sagde vagthavende ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist tidligere fredag.

Meldingen går dog nu på, at man godt kan åbne døre og vinduer igen.

Der var både politi og brandvæsen til stede i Asylgade, hvor bygningen ligger.

Dele af de lejligheder og kontorer, den huser, var evakueret, fortalte vagtchefen.

»Røg er altid farligt,« sagde han.

Ingen er kommet til skade, og man ved endnu ikke, hvordan branden opstod.

»Vi fik meldingen om røgudvikling klokken 09.45,« sagde vagtchefen.