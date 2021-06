Et lejlighedskompleks i Odense er brudt i brand. Ild og røg står op fra taget.

»Vi vil gerne have, at folk holder sig væk og gør plads til, at man kan arbejde på og omkring stedet,« siger vagthavende ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

Der er både politi og brandvæsen til stede i Asylgade, hvor bygningen ligger.

Dele af de lejligheder og kontorer, den huser, er evakueret, fortæller vagtchefen.

»Røg er altid farligt,« siger han.

Efterfølgende oplyser vagtchefen på Twitter, at man bør lukke vinduer og døre, hvis man er i området. Hvis man har ventilationen tændt, så skal den også helst slukkes.

Ingen er kommet til skade, og man ved endnu ikke, hvordan branden er opstået.

»Vi fik meldingen om røgudvikling klokken 09.45,« siger vagtchefen.

Opdateres ...