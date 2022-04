En brand i en stuelejlighed i Vejle mandag aften er formentlig opstået ved en ulykke og ikke en strafbar handling.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi tirsdag morgen.

En 67-årig kvindelig beboer blev reddet ud af den brændende lejlighed, mens en anden person blev fundet død i lejligheden.

Den afdøde er formentlig en 65-årig mandlig beboer fra samme lejlighed.

Kvinden er uden for livsfare.

»Efter de foreløbige tekniske undersøgelser, så er der ikke grundlag for at antage, at der er tale om, at ilden skulle være opstået ved en strafbar handling, men at der nærmere er tale om en ulykke. En brandundersøgelse vil endeligt afdække dette,« oplyser Sydøstjyllands Politi.

Der vil desuden blive foretaget en rutinemæssig obduktion af den afdøde med henblik på en endelig identifikation.

Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen på Pilevænget klokken 19.50, oplyste vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi til B.T. mandag aften.

Han oplyste desuden, at selve lejligheden var helt udbrændt, og at der var blevet iværksat en evakuering på stedet.