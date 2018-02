28 beboere måtte i nat evakueres fra en ejendom i Grenaa. Politiet har fundet flasker med brandbare væsker.

En 27-årig mand fra Grenaa er anholdt under mistanke om brandstiftelse, efter at en brand brød ud i en beboelsesejendom i den centrale del af byen natten til onsdag.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Stig Heidemann tidligt onsdag morgen.

Den 27-årige mand bor selv i den lejlighed på første sal i ejendommen, hvor branden formentlig er opstået.

»Grunden til, at vi har mistanke om, at det er ham, der står bag, er, at han opfører sig ret usædvanligt, da vi kommer frem. Han vil ind i lejligheden igen og slås nærmest med betjentene for at komme ind. Det er ikke normalt,« siger Stig Heidemann.

»Vi kender ham en smule i forvejen. Ikke for brandstiftelse, men for almindelige småbanaliteter,« tilføjer han.

Politiet modtager anmeldelsen om branden klokken 01.37.

Da politi og brandvæsen når frem til ejendommen, der ligger på Violskrænten i Grenaa, finder de flere flasker liggende ude foran.

Det er blandt andet nogle flasker, som der har været brandbare væsker i,« siger vagtchefen.

I alt bliver 28 mennesker evakueret fra ejendommen. Alle slipper uskadt.

»Det kunne have været gået rigtig galt. Heldigvis var de fleste i stand til selv at komme ud, og så var vi også rundt og vække en del,« siger Stig Heidemann.

Tidligt onsdag morgen er de 28 beboere samlet på et plejehjem, der ligger i nærheden.

»Vi er i gang med at finde ud af, hvem der kan komme tilbage til deres lejligheder, og hvem der ikke kan,« siger han.

Politi og brandvæsen vurderer, at omkring fem-seks lejligheder er så ødelagte, at beboerne ikke kan vende tilbage foreløbigt.

Den 27-årige anholdte mand bliver formentlig fremstillet i grundlovsforhør i løbet af onsdagen sigtet for forsætlig brandstiftelse.

/ritzau/