En mindre brand i et køkken har onsdag aften ført til, at flere lejligheder i København er blevet evakueret.

Evakueringen skyldes, at der har været et gaskomfur tændt i køkkenet, samtidig med at branden er brudt ud.

Derfor har politi og brandvæsen måttet ty til evakuering, så de kunne komme til og få bugt med gassen.

Det fortæller Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Københavns Politi.

I alt er 16 personer blevet evakueret. Ingen personer er kommet til skade.

Evakueringen er sket på Søllerødgade på Nørrebro.

De evakuerede personer har endnu ikke fået tilladelse til at vende retur til lejlighederne.

Det kan de først, når brandvæsnet har fået helt styr på gassen.

Selve branden blev slukket forholdsvis hurtigt, lyder det.