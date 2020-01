Flere lejligheder er blevet evakueret på Stevnsgade i København. Det oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab Kristian Næsved fortæller til B.T., at beredskabet rykkede ud klokken 8.34 i morges efter en melding om ild i et affaldsskur i en baggård.

»Vi ved ikke, hvordan branden er opstået, det er politiet, der efterforsker det, men det er sandsynligvis noget påsat,« udtaler operationschefen.

Branden udviklede så meget energi at flere vinduer blev varmesprængt, og Hovedstadens Beredskab måtte evakuere tre opgange.

»Der var risiko for brand og røgspredning,« siger Kristian Næsved.

Beboerne i to ud af tre opgange er vendt tilbage til deres lejligheder, mens beboerne i opgang seks fortsat er evakueret, fortæller operationschefen.

Branden er nu slukket, og Hovedstadens Bereskab er i færd med at foretage et eftersyn for spredning.