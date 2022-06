Lyt til artiklen

En mand måtte natten til torsdag reddes ned fra en altan i stor højde, fordi hans lejlighed brændte.

Det oplyser Østjyllands Brandvæsen til B.T.

I første omgang lød meldingen endda, at det stod endnu værre til på Illerupvej i Aarhus.

»Første melding er, at der kommer kraftig røg ud af en lejlighed, og at der står nogle mennesker på nogle altaner og råber efter hjælp,« siger Jørgen Hansen, vagthavende operationschef hos Østjyllands Brandvæsen:

Ved hjælp af en drejestige blev manden reddet ned fra sin altan. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Ved hjælp af en drejestige blev manden reddet ned fra sin altan. Foto: Presse-fotos.dk

»Så allerede på vej derud sender vi en ekstra udrykningsenhed fra en anden station.«

Det viser sig dog ved ankomsten, at det 'kun' drejer sig om en enkelt person i femte sals højde.

»Da vi kommer frem viser det sig, at det er en enkelt mand, der står på en altan. og det er rigtigt nok, at der kommer kraftig røg ud af lejligheden, og han er lige ved at træde ud over gelænderet,« siger Jørgen Hansen fra Østjyllands Brandvæsen.

Ved hjælp af en drejestige får brandfolkene på stedet hjulpet manden ned, og samtidig går et røgdykkerhold ind i lejligheden og får slukket branden.

Den mandlige beboer slap uskadt fra branden, mens det endnu ikke vides, hvorfor branden opstod.

Også tre marsvin blev reddet ud af lejligheden.

»Dem fik politiet med, så må de finde ud, hvad de vil gøre med dem,« konstaterer vagthavende operationschef Jørgen Hansen.