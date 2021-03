En lejlighed på Kastet i Thisted er torsdag aften brudt i brand.

Beboeren i lejligheden er kørt til skadestuen for at blive tjekket for røgforgiftning.

Det fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumarch til B.T.

En bevidstløs kvinde er også båret ud fra lejlighedskomplekset, hvor lejligheden ligger. Vagtchefen ved ikke, om det skyldes røgen eller noget andet, at kvinden er bevidstløs.

Beredskabet har røgdykkere på alle etager, og opgangen er evakueret.

Der skulle dog være styr på situationen og branden nu. Alle beboere i komplekset er i sikkerhed.

Branden har ifølge vagtchefen ikke bredt sig til gangene eller andre lejligheder.

Jens Claumarch kan ikke sige noget om, hvordan branden er startet.