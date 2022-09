Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Interessen for privat boligudlejning er vokset de senere år, og mange danskere lejer deres boliger ud gennem platforme som Airbnb.

Men nogen er federe at have boende i sit hjem end andre.

Det kan ejeren af en lejlighed i Esbjerg formentlig skrive under på.

Ifølge JydskeVestkysten kom personen nemlig hjem søndag til en mindre god overraskelse.

Efter at have lejet sin lejlighed ud i tre døgn, fra torsdag til søndag, fandt ejeren næsten et kilo hash pakket i ti poser i en skuffe. Dette til en værdi af cirka 75.000 kroner.

Søndag gik ejeren til politiet, og gennem Airbnb kunne de spore lejeren, som er en 23-årige kvinde.

Hun er sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.