Leif Petersen skal ti år i fængsel, efter han i juni sidste år dræbte sin kone med kniv.

72-årige Leif Petersen er af et nævningeting i Retten i Esbjerg blevet idømt en straf på ti års fængsel for drabet på sin 73-årige hustru.

Det oplyser retten på Twitter.

Drabet fandt sted i juni sidste år i parrets bopæl på adressen Dalen i Esbjerg.

På et tidspunkt mellem klokken fire om eftermiddagen 12. juni og klokken ni om morgenen 13. juni stak Leif Petersen sin kone med to knive af mærket Global to gange foran på kroppen og en gang i ryggen.

Politiet nåede frem til parrets bolig om morgenen 13. juni. En mand havde alarmeret politiet ved ottetiden om morgenen, da han ikke kunne komme i kontakt med kvinden, der var en bekendt.

Her fandt politiet den 73-årige kvinde død og 72-årige Leif Petersen hårdt såret. Det er politiets teori, at han efter drabet havde gjort skade på sig selv.

Dagen efter blev manden i et grundlovsforhør varetægtsfængslet og sigtet for drabet på sin hustru in absentia, da han stadig var indlagt på sygehuset.