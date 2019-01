»Jeg troede, jeg skulle dø. Der var blod over hele huset, og da han går, ligger jeg inde i sengen med blod overalt.«

Sådan beskriver 51-årige Leif Werner Hansen det overfald, han en sen aften sidste år var udsat for. Nu har han ved landsretten i Nykøbing fået en dom på 2,5 års fængsel. Og overfaldsmanden? Han har fået to års fængsel for grov vold.

For at forstå hele forløbet, skal vi spole tilbage til april måned. Mere præcist Store Bededag sidste år.

Her slog den dengang 45-årige Kim Rimfort, der perifert kender Leif Werner Hansen, terrassedøren i stykker på Leifs hus i byen Dannemare på Lolland.

Hurtigt fik Leif sin hustru til at ringe til politiet inde fra soveværelset, imens han selv hentede sin salonriffel, som han havde brugt til at skyde rotter med.

Derefter gik han ud af hoveddøren og affyrede et advarselsskud op i luften, men Kim Rimfort reagerede ikke på advarslen og angreb i stedet Leif Werner Hansen med sin økse. Han huggede ham i hovedet og på hånden og forlod så ejendommen.

Leif blev efterfølgende - smurt ind i blod - lagt ind i sin seng, og blev senere via helikopter fløjet til Rigshospitalet.

Her har undersøgelser efterfølgende vist, at han undervejs var i livsfare.

Leif Werner Hansens venstre hånd har taget stor skade efter overfaldet. Foto: Privatfoto Vis mere Leif Werner Hansens venstre hånd har taget stor skade efter overfaldet. Foto: Privatfoto

I dag står han tilbage med en stor flænge i hovedet og en skadet hånd. Værst står det til med hånden. Her er tommelfingeren trukket ind under hånden, og han er ude af stand til så meget som at løfte den.

Udover de varige mén står han også tilbage med en dom. En dom, der faktisk er længere end den, som overfaldsmanden modtog ved landsretten i Nykøbing.

Leif Werner Hansen er dømt for at besidde og affyre et våben uden tilladelse, hvilket har givet ham to års betinget fængsel. Han er desuden dømt for trusler, som oveni har givet ham et halvt års ubetinget fængsel.

»Det undrer mig, at jeg kan få mere, end han får. Han burde minimum have fået fire år for drabsforsøg. Det er fuldstændig grotesk, at han kun bliver dømt for grov vold. Jeg kan slet ikke forstå det,« siger Leif Werner Hansen til B.T.

Overfaldsmanden, Kim Rimfort, var oprindeligt sigtet for drabsforsøg, men blev alene tiltalt for rå og brutal vold efter § 245, der indbefatter trusler og ulovlig indtrængen. Han blev idømt to års ubetinget fængsel.

En dom, som Leif Werner Hansen er ekstremt skuffet over.

»Jeg bliver så sur og gal over, at man først kan kalde det drabsforsøg, og så ender det med grov vold. Hvis det ikke er drabsforsøg, så ved jeg ikke hvad. Hvornår kan man så dømmes for drabsforsøg? Er det, når man er død?«

Resultatet har betydet, at Leif Werner Hansen og hans kone har valgt at flytte fra landsdelen. Det gør de af frygt for Kim Rimfort, når han bliver løsladt.

Ægteparret kan heller ikke have børnebørnene på besøg længere, da forældrene frygter for deres sikkerhed.

»Jeg sidder med en følelse af afmagt. Ren og skær afmagt. Jeg føler mig virkelig overset, og jeg er totalt uforstående over for sagens gang imod Kim Rimfort,« slutter en meget nedslået Leif Werner Hansen.

Leif Werner Hansen fik to et halvt års fængsel, hvor et halvt år er ubetinget og derfor skal afsones.

Nu håber Leif bare, at straffen bliver udmålt med en fodlænke og ikke med fængselsstraf.