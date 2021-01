Fynsk el-direktør og tidligere Lego-ansat anklages for at have lænset legetøjskoncern for 17 millioner kroner.

To mænd malkede gennem en årrække Lego for millioner af kroner.

Det mener anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi, der har rejst tiltale mod de to mænd ved Retten i Kolding.

Den ene af de tiltalte er indehaver af et fynsk el-firma, der udførte el-opgaver for legetøjskoncernen.

Den anden har været ansat i Lego, hvor han blandt andet havde kontakten til eksterne leverandører.

Bedraget skete ifølge anklagemyndigheden ved, at den Lego-ansatte oprettede ordrer, som blev udført af det fynske el-firma.

Men beløbene oversteg langt de reelle omkostninger.

Eksempelvis dumpede en regning ind hos Lego med teksten Udskiftning af lamper lager KLM etape 2 på samlet 612.500 kroner.

Men den reelle pris på ydelsen var ikke over 98.551,25 kroner.

Det var Lego, der fik mistanke til den ansatte, som angiveligt modtog mange gaver fra firmaets samarbejdspartnere.

Han modtog blandt andet blandt andet Webergriller, løbebånd, romaskine og en spinningcykel.

Medarbejderen blev politianmeldt, og under efterforskningen kom politiet på spor af andre uregelmæssigheder.

Regningerne for el-ydelserne, som medarbejderen bestilte, blev kigget efter i sømmene og sammenholdt med el-firmaets interne regnskabssystem.

Og konklusionen var ifølge politiet, at Lego systematisk over syv år var blevet overfaktureret og i flere tilfælde havde betalt for ydelser, der aldrig var leveret.

Anklagemyndigheden mener at kunne bevise, at en del af de ydelser, som Lego betalte for, relaterede sig til renoveringen af to lejligheder tilhørende den Lego-ansatte.

Ifølge anklageskriftet betalte Lego mindst en million kroner til renoveringen i den tro, at udgifterne vedrørte arbejde i legetøjskoncernen.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd planlagde det systematiske bedrag og delte udbyttet mellem sig.

Specialanklager Klaus Meinby Lund betegner det som en usædvanlig grov sag.

- Det er en sag, vi ser med stor alvor på. Den har påført Lego et stort tab, og vi mener, at straffen skal være følelig, siger han tirsdag under sine afsluttende bemærkninger i retten.

Han kræver, at de to mænd idømmes mindst tre års ubetinget fængsel.

Desuden vil politiet have konfiskeret værdier hos de to mænd svarende til udbyttet på 17 millioner kroner.

Lego har ligeledes krævet et tilsvarende beløb i erstatning fra de to mænd.

De tiltalte nægter sig begge skyldige.

Det er endnu uvist, hvornår der afsiges dom i sagen.

