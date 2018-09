Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen og hans private selskab Great Northern A/S bliver undersøgt af Bagmandspolitiet.

Politiet efterforsker, om der er blevet stjålet erhvervshemmeligheder fra en konkurrent, skriver Finans.dk.

Bagmandspolitiet - der officielt hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - har overtaget sagen fra Sydøstjyllands Politi.

Det seneste år har der ligget en anmeldelse hos politiet om mulig industrispionage foretaget af Great Northern Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi Invest.

Det er folkene bag højhusprojektet H.C. Andersen Adventure Tower i København, der har meldt Thomas Kirk Kristiansens Great Northern og Kirkbi Invest til politiet.

Firmaet anklager Lego-arvingens virksomhed for at have misbrugt fortroligt materiale.

Direktøren i H.C. Andersen Adventure Tower, Kurt Immanuel Pedersen, talte for nogle år siden med Kirkbi Invest om højhusprojektet, fordi Lego-familiens firma overvejede at investere i projektet. I den forbindelse underskrev de en fortrolighedsaftale.

Kort forinden havde Kirkbi ansat en tidligere medarbejder fra H.C. Andersen Adventure Tower, og Thomas Kirk Kristiansens private selskab var gået i dialog med Københavns Kommune om et konkurrerende højhus.

Bestyrelsesformanden i Great Northern siger til Finans.dk, at højhusprojektet er hans private projekt og ikke har noget med Great Northern eller Kirkbi Invest at gøre.

Han imødeser Bagmandspolitiets undersøgelser med sindsro.

»Det er kun godt, at der sker fremdrift i sagen, og vi ser frem til at få bagmandspolitiets ord for, at de her beskyldninger er ganske grundløse, så vi kan komme videre. Vi foretrækker at fastholde det positive og langsigtede fokus på at gøre vores projekt endnu bedre i stedet for at bruge tid på konspirationsteorier og personangreb,« skriver Jesper Schmitz i en mail til avisen.

Ikke desto mindre underskrev Jesper Schmitz sine henvendelser til Københavns Kommune om sagen som direktør i Great Northern. Senere blev han bestyrelsesformand i Thomas Kirk Kristiansens Great Northern-selskab.