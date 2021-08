Et par legetøjsgeværer skabte pludselig frygt i nabolaget i Brabrand, da tre mænd legede lidt for livagtigt med et hardballgevær.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Politiet måtte rykke ud til tre mænd på en bænk ved en legeplads i Brabrand, hvor de efter sigende sad med et gevær med kikkertsigte.

Det var en bekymret borger, der kl. 14.30 havde henvendt sig til politiet, da hun så de tre mænd sidde med geværet.

Flere patruljer rykkede ud til stedet og indrammede området. Politiet fandt dog hurtigt frem til de mænd, der havde haft det lidt for sjovt med deres legetøj.

Det drejede sig om tre mænd på henholdsvis 26, 38 og 42 år. De blev alle tre anholdt.

De tre mænd erkendte, at de havde siddet på bænken, hvor de havde peget og leget med hardballgeværet uden at tænke sig om.

Politiet foretog desuden flere afhøringer og gennemgik videoovervågningen af området, hvorefter de valgte at sigte de tre mænd for at forstyrre den offentlige orden. Herefter blev mændene løsladt.

Den 42-årige blev dog også sigtet for overtrædelse af knivloven, da politiet desuden fandt en kniv i hans sko, da de visiterede ham.