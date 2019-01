Bandemedlem anholdt for to drabsforsøg begået i september sidste år.

En 39-årig mand spillede en særdeles aktiv rolle under bandekrigen mellem Brothas og NNV-gruppen i efteråret. Det mener Københavns Politi, der sigter manden for dobbelt drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse.

Den 39-årige er ifølge politiet tilknyttet Brothas. I løbet af otte dage i september deltog han i to episoder, hvor der blev brugt skydevåben og hvor det ifølge politiet var hensigten at dræbe en eller flere personer fra NNV-gruppen.

17 september kl. 20:50 kørte fire biler i kortege til Café Arguileb på Amagerbrogade 213. I en af bilerne sad den 39-årige. I de andre sad to andre nu anholdte personer og en fjerde endnu uidentificeret gerningsmand.

Da de ankom iførte de sig maskering og med skydevåben i hænderne gik de rundt i caféen og ledte efter rivaliserende bandemedlemmer at skyde.

De fandt ingen og satte sig derfor tilbage i bilerne og forlod stedet i høj fart.

Otte dage senere deltog den 31-årige i planlægningen og afviklingen af et skyderi, hvor en 27-årig mand blev ramt i ballen og i hovedet.

Forud for aktionen rejste han rundt på hele Sjælland for at planlægge attentatet. Først afhentede han sammen med en anden et skydevåben og tyske nummerplader på et autoværksted i Brøndbyvester.

Dernæst kørte de til Kirke Hyllinge, hvor de placerede skydevåben og nummerplader i en grå Mercedes AMG, som den 39-årige tidligere havde skaffet.

Dernæst gik turen til Rødvig, hvor de opholdt sig i et sommerhusområde frem til 19.20.

Herefter kørte de i flere biler til København, hvor flere af de sigtede skiftede bil Mercedes'en med tyske nummerplader og kørte til Rentemestervej i Nordvestkvarteret.

Der fulgte de efter to personer som kørte i en VW Passat og på Bygmestervej åbnede de ild med flere skydevåben.

Mindst 10 skud blev affyret mod personen i Passaten. Ingen omkom, men en 27-årig mand blev ramt af skud i baghovedet og i venstre skulder.

Efter at have skudt mod bilen kørte gerningsmændene fra stedet til Søborg, hvor de efterlod den grå Mercedes og i en Seat Leon tilbage til Rødvig.

Omfattende efterforskning har ført til, at den 39-årige torsdag kunne stilles for en dommer. 13 andre er anholdt i samme sagskompleks.

Den 39-årige er sigtet for dobbelt drabsforsøg og for ulovlig våbenbesiddelse. Der rejses sigtelse efter §81 a, der gør det muligt at idømme dobbelt straf for forbrydelser begået under en verserende bandekonflikt.