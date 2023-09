To ledere, der havde ledelsesansvar på et tidspunkt, hvor en 27-årig mand er mistænkt for at have begået overgreb på elever på Søholmskolen afdeling Bistrup i Birkerød, er blevet hjemsendt.

Det bekræfter Rudersdal Kommune over for TV 2.



Den 27-årige mand er sigtet for at have begået et overgreb mod en pige på under 15 år i 2022.

OVergrebet skulle være fundet sted på skolens område i Birkerød på et ikke nærmere kendt tidspunkt inden sommeren 2022.

Manden på 27 år har været til grundlovsforhør 14. september, hvor han nægtede sig skyldig i voldtægt, skriver Sjællandske Medier.

Detsuden er han sigtet for vidnetrusler ved at have truet den unge pige til ikke at fortælle noget om overgrebet til nogen.

Han blev her varetægtsfængslet i to uger.

Nordsjællands Politi bekræfter over for TV 2, at en mand er sigtet for at have begået voldtægt mod en mindreårig skoleelev og efterfølgende at have truet hende til ikke at sige noget til nogen.

»Det er en anmeldelse, som Nordsjællands Politi tager meget alvorligt, og derfor har vi indledt en grundig efterforskning,« siger Kasper Guldager, der er politikommissær hos Nordsjællands Politi, til TV 2.

