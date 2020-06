En 45-årig kvindelig direktør og en 53-årig mandlig daglig leder i et selskab i byggebranchen er blev varetægtsfængslet ind til 6. juli.

Det er sket ved et grundlovsforhør onsdag i Retten i Nykøbing Falster.

De sigtes for svig af særlig grov karakter med offentlige midler for cirka 1,7 millioner kroner ved at udnytte ordningen med lønkompensation.

Det nægter sig begge skyldige.

Kvinden har kæret beslutningen om fængsling til landsretten, mens manden har taget forbehold for at kære.