Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt- og Vestsjællands Politi deler nu et billede af den savnede mand Lejf, som man fortsat leder efter.

Den 79-årige mand forlod tirsdag eftermiddag sit hjem omkring Havremarken sydøst for Kvanløse og er ikke set siden.

På Twitter oplyser politikredsen nu, at den savnede mand forlod sit hjem uden sin telefon.

»Og uden at give besked til sine pårørende,« oplyses det.

Den efterlyste mand beskrives som værende 180 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han er muligvis iført en khakifarvet kasket, blå sweater og blå jeans.

Som en del af eftersøgningsarbejdet sendte politikredsen tirsdag aften helikoptere til vejrs for at ledte efter den forsvundne mand, der formodes ikke at kunne klare sig selv.

Det oplyste vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi, Boye Rasmussen, til B.T. tirsdag aften.

Her ses billedet af den savnede Lejf. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Her ses billedet af den savnede Lejf. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

B.T. følger sagen.