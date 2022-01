Den intense søgning efter den 19-årige Theis, der er forvundet i Skagen, fortsætter fredag aften.

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Rene Kortegaard, fortæller til B.T., at der omkring klokken 17 er sendt fire nye hunde til Skagen for at afløse de hundepatruljer, der dagen lang har ledt efter Theis.

For eftersøgningen fortsætter, selvom mørket er faldet på.

»Vi fortsætter så længe efterforskningslederen mener, der stadig er steder, der skal afsøges,« siger Rene Kortegaard.

Nordjyllands Politi opfordrer borgere til kontakte politiet på telefon 1-1-4, hvis de mener at have set den forsvundne Theis.

Vagtchefen oplyser, at der er kommet adskillige henvendelser, men ingen af dem har indtil videre ført frem til den 19-årige.

»Der er nogen, der mente at have set ham på nogle overvågningsbilleder, men det viste sig ikke at være ham.«

Politiet har fredag ledt efter Theis med såvel både som helikopter.

Theis blev meldt savnet torsdag, men Nordjyllands Politi mistænker, at han kan være forsvundet endnu tidligere.

»Vi modtog efterlysningen i går (torsdag, red.), men vi ved ikke, hvornår han er gået hjemmefra. Det kan være helt tilbage i weekenden,« forklarede politiassistent Lars Jensen til B.T. fredag formiddag.

Nordjyllands Politi beskriver den forsvundne Theis som: