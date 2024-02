Midt- og Vestjyllands Politi leder i øjeblikket efter en savnet mand ved navn Frodo Mikkelsen.

Den 49-årige mands familie er 'bekymret for hans helbred'.

Det oplyser politikredsen i et opslag på det sociale medie X.

Den savnede mand gik fra sit hjem på Gl. Aalborgvej i Østerild.

»(Han er) gået fra hjemmet gårs dato, og familien er bekymret for hans helbred,« lyder det fra politiet.

Han beskrives som værende kraftig af bygning, 182 centimeter høj og skaldet.

Han er muligvis iført blå jeans og en koksgrå fleecejakke.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du ringe til politiet på telefonnummer 1-1-4.