Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt- og Vestjyllands Politi leder i øjeblikket efter en 38-årig kvinde.

Den forsvundne kvinde gik fra Søndersø i Viborg mandag omkring klokken 19.10.

Det oplyser politikredsen i et tweet.

»Hun er sidst set omkring Nørresøvej klokken 19.50 gående i østlig retning,« lyder det.

Hvis du ser hende, må du ifølge politiet gerne tage kontakt til hende.

Politiet beder også om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4, hvis du ser hende eller ved, hvor hun kan være.