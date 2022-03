Østjyllands Politi leder efter den savnede mand Thomas.

Det oplyser vagtchefen til B.T. mandag morgen.

Den 33-årige mand er gået fra sit hjem ved Randers i nedtrykt tilstand, og han blev kort efter midnat efterlyst med både billede af ham selv og af den bil, han tilsyneladende er kørende i.

Og netop køretøjet vanskeliggør politiets arbejde.

»Han er jo i bil, så han kan være rigtigt mange steder. Vi har ikke noget konkret stede at lede. Det er ikke noget, der sket for ham før, så vi har ikke nogle ting at gå efter,« siger vagtchefen:

»Vi håber lidt på, at nogle ser bilen eller ser ham et eller andet sted.«

I den forstand har Østjyllands Politi også et signalement af Thomas: Han beskrives som værende 190 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har kort, lyst hår og er iført sorte cowboybukser, en hvid striktrøje og hvide kondisko.

Han er formodentlig kørende i en grå Opel Signia med nummerpladen CN48637.

Hvis du ser ham – eller hvis du ved, hvor han kan være – beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

Vi efterlyser 33-årige Thomas, der er gået fra hjemmet ved Randers i nedtrykt tilstand. Thomas kører i en grå Opel Signia (CN48637). Han beskrives som : Mand, dansk, 190 cm, alm. af bygning, kort lyst hår og iført sorte cowboybukser, hvid striktrøje og hvide kondisko. Ring 114 pic.twitter.com/Pfk2YAR4JC — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 14, 2022

B.T. følger sagen.