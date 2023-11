Nordjyllands Politi har fredag spærret tilkørslen til E45 i retningen mod Hobro.

Det skyldes, at politiet leder efter nye spor i jagten på en mistænkt voldtægtsforbryder, der menes at stå bag en grov voldtægt og voldtægtsforsøg i Østerådalen i Aalborg tilbage i oktober.

Det skriver TV 2 Nord.

Mere konkret har politiet indsat en hundesøgning for at se, om hundene har overset noget. Desuden oplyser politiet, at der er en særlig grund til, at politiet leder lige netop ved motorvejen.

De nye overvågningsbilleder er taget i området omkring Frederikstorv i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere De nye overvågningsbilleder er taget i området omkring Frederikstorv i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi

»Der er fordi, vi har en stærk formodning om, at gerningsmanden løb tværs over motorvejen,« fortæller efterforskningsleder Carsten Strazek til mediet.

Det var 20. oktober, at to kvinder blev overfaldet på åben gade ved Østerådalen.

En 32-årig kvinde blev udsat for fuldbyrdet voldtægt – og cirka en halv time senere blev en 46-årig kvinde overfaldet, da hun var ude at løbe.

Hun råbte om hjælp til forbipasserende, og det fik gerningsmanden til at flygte fra stedet.

Den mistænktes færden Ca. kl. 15:00-16:50: var han til stede i området omkring Østerådal. I perioden fra kl. cirka 15:00-16:35 var manden ført en mørkeblå langærmet trøje og brune sandaler, samt en hvid kasket. Efter 16:30 gik han rundt i fødder og T-shirt. Gerningsmanden efterlod den mørkeblå trøje og de brune sandaler på gerningsstedet i forbindelse med flugten. Fra kl. 16:40-17:10: Politiet modtog henvendelser fra en lang række borgere om, at de observerede en person med bare fødder og T-shirt, som svarer til signalementet af gerningsmanden. Ud fra observationerne er det politiets opfattelse, at denne person har bevæget sig fra gerningsstedet via Landlystvej mod sydøst. Efterfølgende gik han mod nord, enten via:

– Solhøjsvej

– Christmas Møllers Vej/C.th. Zahlesvej

– eller Apollonvej. Herefter gik den mistænkte ved Byplanvejen mod nordvest, Solvangen mod nordøst og Hellevangen mod nordvest. Cirka klokken 17:10: den sidste observation fandt sted på Hellevangen ved Sohngårdsholmsvej. Kilde: Nordjyllands Politi.

Siden er det ikke lykkedes politiet at finde gerningsmanden. Senest har politiet modtaget 300 henvendelser.

Politiet mener ud fra sagernes karakter, at gerningsmanden er den samme.

»Den mistænkte skal vide, at vi leder efter ham og har til hensigt at stille ham til regnskab for sine handlinger. Vi opfordrer ham til omgående at rette henvendelse til os,« udtalte Carsten Straszek tidligere i sagen.

»Jeg vil gerne slå fast, at det er en dybt alvorlig sag, som helt forståeligt skaber en stor utryghed blandt borgerne, især i nærområdet omkring gerningsstedet, og for alle de mennesker, der måske hver dag benytter og færdes i Østerådalen.«

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.