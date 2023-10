Umiddelbart var der flere til stede, da en 15-årig dreng lørdag aften blev stukket ned i Indre By i København.

Men det er politiets mistanke, at ham, der førte kniven, er en jævnaldrende dreng.

I hvert fald peger det foreløbige signalement på, at gerningsmanden er omkring 15 år gammel, mellem 180 og 185 centimeter høj og iført en mørk jakke i sort eller blå – muligvis af mærket North Face.

Det oplyser central efterforskningsleder ved Københavns Politi Nicklas Poulsen søndag morgen og konstaterer, at signalementet for nuværende ikke er så udførligt.

Anmeldelsen om knivstikkeriet tikkede ind hos politiet klokken 19.11, hvorefter man straks rykkede ud til Vimmelskaftet i det centrale København, hvor man fandt en svært tilskadekommen teenagedreng.

Han er efter behandling i stabil tilstand, og det har også været muligt for politiet at afhøre ham, fortæller Nicklas Poulsen.

Københavns Politi har tidligere afvist, at der er tegn på, at knivstikkeriet skal være banderelateret. Et motiv kan man dog endnu ikke sige noget om.

Der har ifølge politiets oplysninger været en form for tumult forud for overfaldet, som politiet efterlyser vidner til.

»Vi skal nu gennemgå en masse videoovervågning og genafhøre vidner. Vi vil også meget gerne høre fra andre vidner, der måtte have viden i sagen. De kan ringe til 114,« siger den centrale efterforskningsleder.

I kølvandet på overfaldet blev et større område omkring Vimmelskaftet spærret af, mens politiet arbejdede på stedet for at sikre spor.

Den afspærring blev ophævet natten til søndag.

