Københavns Politi leder lørdag morgen efter en savnet ung mand ved navn Joakim.

Han gik fredag aften fra sin bopæl »i ukendt retning«.

Det oplyser politikredsen i et opslag på det sociale medie X:

»Vi leder i øjeblikket efter Joakim, der fredag aften gik fra sin bopæl i Københavns Nordvestkvarter i ukendt retning,« lyder det helt præcist.

Den savnede mand er muligvis iført en orange jakke.

Derudover medbringer han sig måske en orange herrecykel.

»Ser man Joakim, bedes man ringe 1-1-4 med det samme,« lyder det fra Københavns Politi.

Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Københavns Politi Vis mere Her ses et billede af den savnede mand. Foto: Københavns Politi

B.T. følger sagen.