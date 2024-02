Midt- og Vestsjællands Politi leder i øjeblikket efter en 21-årig kvinde ved navn Emma.

Hun forlod natten til tirsdag Holbæk Sygehus i nedtrykt tilstand.

Det oplyser politikredsen i et opslag på det sociale medie X.

»Hun kan være taget til de større byer på Sjælland og i Jylland,« lyder politiets formodning.

Den savnede kvinde forlod sygehuset klokken 03.28 natten til tirsdag.

Emma beskrives som værende spinkel af bygning, lyshåret og iført en sort hættetrøje.

Hvis du ser den savnede kvinde eller har oplysninger i sagen, så bedes du ringe til politiet på telefonnummer 1-1-4.

Her ses et billede af den savnede kvinde. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Her ses et billede af den savnede kvinde. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

B.T. følger sagen.