Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nordjyllands Politi leder i øjeblikket af ejeren til en jolle, der blev fundet, mens den drev rundt i Limfjorden.

Beredskabet, helikoptere og både er nu til stede for at afsøge området.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Det var klokken 06.57 torsdag morgen, at Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse om, at jollen (som kan ses på billedet) drev rundt i Limfjorden ud for Aalborg Portland.

»Nordjyllands Politi ønsker hjælp til at udfinde ejer af jollen eller pårørende,« oplyser politiet i et tweet.

Hvis du ved noget om sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

B.T. følger sagen.