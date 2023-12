Politiet leder i øjeblikket efter en mand, der er mistænkt for overgreb mod flere mindreårige piger.

Ved en af hændelserne blev den mistænkte set på videoovervågning.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse torsdag.

De hændelser, der drejer sig om, fandt sted i Bagsværd den 10. og 15. september.

Her ses et billede af den mistænkte mand i Bagsværd den 15. september. Foto: Københavns Vestegns Politi

Under den sidste hændelse blev den mistænkte mand spottet på videoovervågning på Bibliografen på Bagsværd Hovedgade 116 i tidsrummet mellem kl. 15.15 og 15.22.

»Vi har fortaget en lang række efterforskningsskridt i sagen, men nu vurderer vi, at vi har brug for offentlighedens hjælp. Vi hører meget gerne fra vidner, der kan genkende manden eller i øvrigt kender til sagen,« siger politikommissær Kåre Laustsen.

Den mistænkte beskrives som værende mellem 170 og 185 centimeter høj. Han er formentlig udenlandsk af oprindelse, oplyser politiet.

Han havde skæg og var iført camouflage-farvet kasket, sort tørklæde, jakke, halvlange shorts og badetøfler.

Her ses et billede af den mistænkte mand. Foto: Københavns Vestegns Politi

Kontakten mellem gerningsmanden og pigerne er i denne sag sket via et socialt medie, oplyses det.

Det tyder ifølge politiets efterforskning ikke på, at gerningsmanden kører rundt i området og kontakter børn.

»Sagen her understreger vigtigheden af, at man skal tale med sine børn om kontakt med fremmede på de sociale medier,« siger politikommissær Kåre Laustsen.

Hvis du ved noget om sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 43861448. Nummeret er åbent døgnet rundt.