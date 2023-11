Københavns Politi leder i øjeblikket efter en savnet kvinde ved navn Anne-Merete.

Den 78-årige kvinde er gået fra sit plejehjem på Frederiksberg.

Det oplyser politikredsen på det sociale medie X.

»Vi håber, I vil hjælpe os med at få hende hjem,« skriver Københavns Politi.

Den savnede kvinde beskrives som værende 165-170 centimeter høj og iklædt en mørk dunjakke.

Hvis du ser hende, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.

Her ses et billede af den savnede kvinde. Foto: Københavns Politi Vis mere Her ses et billede af den savnede kvinde. Foto: Københavns Politi

B.T. følger sagen.