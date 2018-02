Det store spørgsmål i landsretten er, om LTF-leder skal idømmes ubetinget udvisning for trusler mod betjent.

København. Lederen af banden Loyal To Familia (LTF) er onsdag ikke mødt op til sin egen ankesag i Østre Landsret.

Af den grund kan det ikke komme på tale, at den 31-årige Shuaib Khan kan frifindes. Spørgsmålet bliver alene, hvilken straf han skal have.

Anklagemyndigheden mener, at bandelederen, der har pakistansk pas, skal udvises af Danmark for trusler mod en betjent.

Da Københavns Byret i oktober sidste år afsagde dom i sagen, slap Khan med tre måneders fængsel og betinget udvisning.

Men hverken den dømte eller anklageren var tilfreds. Begge parter ankede dommen til landsretten, men grundet Khans manglende fremmøde i landsretten kan kravet om frifindelse altså ikke komme på tale.

- Han har ikke mulighed for at være her i dag. Det er ikke fordi, at han ikke har respekt for retten. Det skyldes andre ting, siger forsvarer Michael Juul Eriksen om sin klients fravær.

Episoden, der risikerer at koste Khan tilværelsen i Danmark, fandt sted i forbindelse med en visitation af en gruppe bandefolk på Nørrebro natten mellem 31. juli og 1. august sidste år.

- Husk hans ansigt, skal Khan ifølge anklagen have sagt til de andre bandefolk, inden han henvendte sig direkte til betjenten:

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, skal Khan have sagt.

Shuaib Khan er født og opvokset i Danmark, men langt størstedelen af sit voksenliv har han tilbragt i fængsel.

Blandt andet blev han som 21-årig idømt otte års fængsel for dødsvold, og i 2013 lød straffen på tre et halvt års fængsel i en anden sag.

I begge tilfælde blev LTF-lederen frifundet for et krav om udvisning.

Først i 2015 nåede Østre Landsret frem til, at en betinget udvisning var på sin plads. Det skete sammen med en straf på seks måneders fængsel.

Det store spørgsmål er nu, om Khans nyeste forbrydelse ender med en ubetinget udvisning. Afgørelsen ventes tidligst 5. marts.

