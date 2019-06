Flere episoder af hærværk på en legeplads får nu en skoleleder på Nordals til at advare om, at det kan få alvorlige konsekvenser.

Gentagende gange har Svenstrup Friskole på Nordals oplevet, at ting på og ved skolen er blevet ødelagt.

»For tiden oplever vi desværre, at der er nogen, som ødelægger ting på og omkring skolen. Noget kan være drengestreger, men andet er decideret farligt for dem, som bruger legepladsen og skolen,« siger leder Arne Munkgaard til jv.dk.

Han fremhæver, at der er blevet løsnet skruer på legepladsens gyngestativ, som derfor blev meget ustabilt.

Der er også bedrevet hærværk på elevernes drivhus samt flere udendørs-højbede, som eleverne har lavet. Desuden er der blevet ødelagt ventilationshætter på taget af en bygning, der kunne have medført vandskader og skader på installationerne, som driver udluftningen, fortæller avisen.

Episoderne har fået skolen til at bede eleverne samt lokalområdet om hjælp til at holde et øje med skolen.

Fornylig er en gruppe drenge blevet set på taget, men de nåede at slippe væk, inden man fik fat i dem.

Skolen har kontaktet politiet, ligesom man har overdraget billeder fra skolens videovervågning til brug i efterforskningen af hærværket.