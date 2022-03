Det er et ledende medlem af den forbudte bande Loyal to Familia (LTF), der torsdag er blevet anholdt i sagen om et brutalt dobbeltdrab i Kalundborg.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

»Efter politiets opfattelse er han ledende medlem af LTF. De sidste ti år har han været en markant figur i bandemiljøet,« siger politikommissær Michael Andreassen.

Den 32-årige anholdte har alvorlig kriminalitet bag sig og er tidligere dømt for drabsforsøg, oplyser politiet. Han fremstilles fredag formiddag i grundlovsforhør.

Han er den tiende anholdte i sagen, hvor to blev dræbt og en tredje livsfarligt kvæstet under et voldsomt opgør mellem to grupperinger, LTF og Sydkyst-gruppen, i november 2020.

Dobbeltdrabet fandt sted ved højlys dag på en parkeringsplads i Kalundborg. Ifølge politiet var det en decideret likvidering, da der blev åbnet ild mod tre personer fra Sydkyst-gruppen.

»Tre unge mænd blev skudt ned med lige under i alt tyve skud på en offentlig parkeringsplads midt i handletiden. Det er ekstremt alvorligt,« siger Michael Andreassen.

Politiet mener, at LTF står bag drabene, og at det er hævn for en episode, der fandt sted tre uger tidligere. Her blev en LTF'er ifølge politiet kidnappet og tortureret.

For blot to dage siden begyndte retssagen mod seks af de personer, som ifølge politiet står bag dobbeltdrabene. Politiet mener, at det er de seks personer, der har udført drabene.

Ifølge B.T.s oplysninger er det hemmelige beskeder via en krypteret tjeneste ved navn SKY ECC, der fældede den 32-årige, der først torsdag blev anholdt i sagskomplekset.

Politet kan ikke be- eller afkræfte dette af hensyn til efterforskningen.

Men politiet er ikke kommet på sporet af ham i forbindelse med den retssag, der allerede kører mod de seks tiltalte i sagen, oplyser Michael Andreassen.

Det er altså ikke, fordi der er kommet nye oplysninger frem under retssagen, eller fordi nogen har stukket den 32-årige til politiet, lyder det.

»Det har intet at gøre med den igangværende retssag,« siger Michael Andreassen.

Udover den 32-årige og de seks tiltalte, der i disse dage sidder på anklagebænken i retten, er yderligere tre personer mistænkt i sagen.

Mindst to af de tre betragtes også af politiet som ledende medlemmer af LTF.

Bandegrupperingen LTF blev forbudt ved dom i januar 2020, men har alligevel siden været involveret i blodige opgør i den kriminelle underverden.