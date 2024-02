To 22-årige grønlandske mænd er døde efter en formodet lavine i Arqitsoq ved den grønlandske hovedstad, Nuuk.

Det oplyser Grønlands Politi på Facebook natten til onsdag.

»To personer og førere af snescootere er fundet døde ved Arqitsoq i Nuuk. Der er foretaget livreddende førstehjælp på stedet, men de to personers liv stod ikke til at redde,« lyder det.

Mændene var begge fra Nuuk.

»De pårørende er underrettet,« oplyser Grønlands Politi.

Politiet og andre myndigheder rykkede tidligere på dagen ud til den formodede lavine, hvor flere personer blev meldt fanget under sneen.

Politiet oplyser natten til onsdag, at man ikke leder efter andre savnede. Det er uklart, hvor mange personer der var involveret i hændelsen.

»Der er nedsat et kriseberedskab ved Brandstationen i Nuuk, således personer der har behov for at tale med en psykolog om den tragiske hændelse kan rette henvendelse og modtage krisehjælp der,« lyder det i opslaget.

Politiet oplyser yderligere, at tirsdagens operation foregik i samarbejde med det lokale snescooter-SAR-beredskab (Qamutit), Arktisk Kommando, brandvæsenet og sundhedsvæsenet.

»Grønlands Politi vil i den forbindelse sige tak til de nævnte for assistance med operationen vedrørende den tragiske ulykke,« lyder det.

En lavine er et skred af sne, der kan komme op på hastigheder på over 300 kilometer i timen.

Laviner udløses ofte, når et skråt underlag ikke kan bære det overliggende materiale og derfor begynder at skride under en accelererende proces.