Karina Lindboe Wind er rystet.

Rystet over den straf, Københavns Byret tirsdag idømte den mand, der trampede hendes søn på hovedet en kold nat i Gothersgade.

»Det er latterligt. Det giver ingen mening overhovedet,« siger hun til B.T.

Klokken 01:40 den 22. februar blev Lauritz Lindboe Wind overfaldet af to unge mænd, han ikke kendte i forvejen. Den ene henvendte sig og bad ham følge med. Da de var midt ude på Gothersagde blev han slået ned bagfra i hovedet, så han faldt ned på kørebanen, hvor han var tæt på at blive kørt over af en bil.

Karina Lindboe Wind er vred og ulykkelig over at se sin søn være blevet overfaldet i byen. Hun mener, at der mangler mere fokus på vold mod unge i nattelivet.

Derefter trampede den ene gerningsmand på hans hoved.

Tirsdag blev to mænd på 18 og 19 år kendt skyldige i overfaldet. Den 19-årige – der trampede på Laurtiz' hoved – blev idømt seks måneders ubetinget fængsel.

Og det er alt for lidt, mener Karina Lindboe Wind.

»Jeg vidste godt, at det ikke ville give mere. Jeg tænkte, at seks måneder ville det blive, og det blev det også. Når det er sagt, så synes jeg det er helt latterligt. Det kommer ikke til at stoppe noget som helst,« siger hun.

Hvor meget synes du, at han skulle have haft?

»Tre år. Så begynder det at have en præventiv virkning.«

Overfaldet kostede Lauritz Lindboe Wind en løs tand, en brækket næse og et flækket øjenbryn samt hudafskrabninger, men det kunne være gået meget værre, mener hans mor.

»Det er kun et held, at Lauritz ikke blev kørt over og døde. Han kunne også være blevet grøntsag, da de trampede ham i hovedet. De kunne have ødelagt hele hans liv, og det får de et halvt år for.«

19-årige Lauritz Lindboe Wind før han blev brutalt overfaldet i Københavns natteliv Foto: Privatfoto

Lauritz Lindboe Wind sad ansigt til ansigt med sine to overfaldsmænd, da han vidnede mod dem i retten. Han er tilfreds med, at de er blevet dømt, men han synes også, at straffen er for mild.

»Jeg synes ikke, det er rimeligt. De kunne godt have fået mere, men jeg havde ikke regnet med mere, efter jeg har hørt, hvad straffen har været i andre sager om overfald,« siger han.

Efter overfaldet blev Laurtiz Lindboe Wind tilbudt samtaler hos en krisepsykolog. Han har ikke fået varige fysiske skader, men efter overfaldet oplever han, at han lettere bliver stresset.

Straffen på seks måneder svarer til straffen i lignende voldssager, men Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, er alligevel rystet over, at den 19-årige ikke fik en strengere straf.

»Det er simpelthen en skræmmende historie, hvor straffen desværre endnu engang er ALT for lav,« skriver han i en mail til B.T.

»Denne type kriminalitet bliver desværre rapporteret oftere og oftere, og det er et tegn på at der er noget fuldstændig galt. Vi vil i Dansk Folkeparti derfor foreslå at straffene for denne type hæslig kriminalitet bliver højere. Det kan eksempelvis være ved hjælp af minimumsstraffe, så vi sætter ind, hvor det gør ondt på gerningsmændene og sikrer en retsfølelse her i landet,« skriver han.

Straframmen for mild vold efter straffelovens §244 er i dag på tre år. For grov vold efter straffelovens §245 er den seks år. Der findes ingen minimumstraf, og det er derfor op til dommer og nævninge at fastsætte straffen med udgangspunkt i lignende sager.

Den 18-årige har endnu ikke fået udmålt sin straf.