Latexmanden – som sn.dk har døbt ham – er tilbage i skoven i Tisvilde. Denne gang er han både spottet ved Strandkiosken og skovområdet Tisvilde Hegn.

Mandag klokken 15.40 blev det anmeldt til politiet, at en mand gik rundt i en lang oilskindsfrakke nær skovområdet.

I Nordsjællands Politis døgnrapport skriver man, at det formodes, der er tale om samme mand, som klokken 16.30 blev set af en kvinde. Hun havde set en mand iført blåt latex nær kiosken. Da en cyklist stoppede op ved ham, løb han sin vej.

Du husker måske ikke latexmanden, men tilbage i juli 2020 kunne B.T. og flere andre medier fortælle om en mand i en latexdragt, der siden julen 2019 er set flere gange i Tisvilde. Altid i skoven.

Nogle af anmeldelserne til Nordsjællands Politi lyder på, at manden har blottet sig, når han er blevet opdaget.

Han er – indtil nu – senest set i maj. En kvinde havde set latexmanden komme kravlende i vandkanten i sort tøj. En måned tidligere blev han spottet tre gange på kun en uge. Her lød beskrivelsen: En mand iklædt sort tøj og en maske lavet af latexmateriale.

Dog var han i et af tilfældene iklædt en lang, sort regnfrakke og sort regnhætte. Han sag på en træstub og havde en læderstrop spændt hen over munden, som pressede tungen ud ved underlæben.

Anmelderen fortalte også, at manden formentlig var bagbundet på fødderne.

»Det er ikke vores indtryk, at det på nogen måde er en, der vil folk det ondt. Det er en, der har noget anderledes tøj på og i en vis grad har behov for at blive set,« lød det dengang fra politikommissær Morten Riisager-Pedersen til sn.dk.

Dengang opfordrede politiet også til, at man lod manden være og ignorerede ham. Selvfølgelig opfordrer man også til at kontakte politiet på tlf. 114.