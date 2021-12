En uheld på motorvejen ved Kolding udgør en stopklods for trafikken.

Det skriver DR P4 Trafik lidt over kl. 11.

B.T.s billeder fra stedet viser, at der er tale om en lastvogn, der sidder fast under en motorvejsbro med sin last.

Derfor er det ikke muligt at komme fra motorvejen og ind på frakørsel 64 til Kolding Vest i sydgående retning – samtidig er det heller ikke muligt at komme ud på motorvejen i sydgående retning i samme motorvejskryds.

B.T. har forgæves forsøgt at få en opdatering på situationen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Til JV.dk fortæller vagtchef Jeppe Tranum, at man har forgæves har prøvet at løse situationen.

»Vi har forsøgt at tage luft ud af hjulet. Men der skal noget sværere gods til at hjælpe, så det går vi og venter på,« siger han.

Anmeldelsen skete kl. 10.25, og lastvognen sidder fast hen over de to vejbaner, så selv om det har været muligt at lede trafikken udenom, har der alligevel dannet sig kø på strækningen.

Opdateres …