Personbil ville vende om, men drejede ud foran lastvogn lastet med grise nær Thorning ved Kjellerup.

To mænd har tirsdag formiddag mistet livet i en trafikulykke ved Thorning nær Kjellerup, oplyser politiet.

En lastvogn ramte en personbil på Aalborgvej ved en tilkørsel fra Ulvedalsvej.

De to omkomne befandt sig i personbilen. Vidner har fortalt politiet, at ulykken skete, da bilen forsøgte at vende. Den drejede ud foran lastvognen, hvis fører ikke kunne nå at bremse.

Begge i bilen blev dræbt på stedet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, mens chaufføren ikke kom noget til.

Personbilen kørte mod syd, mens lastvognen - en lastet grisetransport - kørte mod nord, oplyser vagtchef Carsten Henriksen.

Såvel brandvæsenet som politi rykkede ud til ulykken, som blev anmeldt ved 10.30-tiden.

Tirsdag ved middagstid oplyser politiet, at man er i færd med at underrette pårørende til de dræbte.

