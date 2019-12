Stort og kompliceret oprydningsarbejde på Hovedvej A13 ved Hjøllund. Lastvogn og personbil kolliderede.

I adskillige timer har hovedvej A13 i Midtjylland mandag været spærret for trafik i adskillige timer, fordi en lastvogn væltede tidligt på morgenen.

Lastvognen var læsset med stearinlys, og oprydningsarbejdet har voldt myndighederne større kvaler end ventet.

Meldingen om uheldet kom lidt før klokken fire mandag morgen. En modkørende personbil ramte lastvognen nær Hjøllund. Resultatet var, at lastvognen havnede i grøften og væltede om på siden. En del af lastvognen lå inde på vejen.

Ved 13-tiden oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at man håber på at kunne genåbne hovedvejen for trafik inden myldretiden.

Godset skulle over på en anden lastvogn, og samtidig skulle den forulykkede lastvogn op på højkant igen.

Mandskab fra Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet blev sat ind, og der blev blandt andet arbejdet hårdt for at få bjærget de mange stearinlys, hed det i en meddelelse på Twitter.

Ved uheldet var personbilen kommet over i den forkerte kørebane. Muligvis skyldes det glat føre, skriver det regionale medie mja.dk.

Den kvindelige fører af bilen slap uden alvorlige skader. Den mandlige chauffør i lastvognen måtte skæres fri.

/ritzau/