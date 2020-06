En ulykke mellem to eller flere lastbiler har skabt kaos på rute 16.

Vragdele og brændstof på kørebanen har spærret trafikken i begge retninger, så køen nu slanger sig i fire kilometers længde.

Ulykken er sket mellem Allerød og Ullerød i Nordsjælland, og køen er værst i nordgående retning.

»Der er stort set kø hele vejen,« siger Brit Osted Nielsen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

Brit Osted Nielsen ved ikke præcis, hvad der har forårsaget ulykken, og hun ved heller ikke, om der er personskader. Hun har ikke hørt om det.

Hun fortæller, at der ved ulykkesområdet er brand i en bygning, som sender kraftig røg ind over vejen.

Om røgen er årsag til sammenstødet mellem de to lastbiler vides heller ikke.

Brit Osted Nielsen fortæller, at politi og brandvæsen er til stede ved ulykkesstedet, og at de lige nu er i færd med at rydde op i området.

»Man må derfor forvente en del kø,« siger den vagthavende.