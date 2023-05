Ved 21-tiden søndag aften begyndte lastbiler at blokere grænsen til Padborg ved motorvej E45.

B.T. har talt med et øjenvidne.

»Vi nåede lige over grænsen. Var vi kommet to minutter senere, var vi stadig i Tyskland,« fortæller Steffanie Kristensen, der kommer kørende fra Tyskland, da lastbilaktionen gik i gang.

Vagtchef Richard Borring fra Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter, at der finder en aktion sted.

Politiet oplyser, at tre lastbiler rundkørslen til færgelejet i Helsingør.

»Vi har fået en melding om, at der sporadiske blokader på motorvejsafkørslerne ved gærnsen til Tyskland,« fortæller vagtchefen.

Politiet fik meldingen lidt over klokken 21. Det flugter med, at Steffanie Kristensen krydsede grænsen klokken 21, hvor hun var øjenvidne til, at blokaden gik i gang.



Ifølge hende blokerer lastbiler begge motorvejsafkørsler samt selv motorvejssporet.



Politiet vil meget i kontakt med folkene bag blokaden.

»Vi har taget kontakt til lastbilchaufførerne ved grænsen, men hvis der er nogen, der vil tage ansvaret i form af mere koordinerende rolle, så hører vi gerne fra dem,« siger Richard Borring.

Poltiet kan kontaktes på 1-1-4.



Han opfordrer øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme i trafikken.

I Helsingør har poltiet fået melding om, at tre lastbiler blokerer rundkørslen til færgelejet.

»Vi fik anmeldlesen klokken 21.21 og har folk på stedet,« oplyser vagtchef Daniel Cunneely til B.T.

Der er også meldinger om aktioner flere andre steder i landet.

På Facebook-gruppen ‘Opråb’ skrev den såkaldte Vejskatskomite, at man ville ‘lamme Danmark’ ved at blokere veje og tilkørsler til motorveje landet over den 15. maj.

Fredag opløste Vejskatskomitéen imidlertid sig selv, da myndighederne ifølge komitéen har vurderet, at den landsdækkende demonstration er ulovlig.

Lastbilchaufførerne er vrede over regeringens lovforslag om en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

