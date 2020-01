Når promillen rammer 0,5 må man ikke længere køre bil i Danmark.

Men den lov så en ukrainsk lastbilchauffør stort på, da han lørdag aften havde sat sig bag rattet.

Hans promille havde for længst passeret grænsen, da han i Vejle slingrede afsted i sit store køretøj. Det skriver Lokalavisen.

På sin vej måtte en lysmast da også lade livet som konsekvens af den fulde chaufførs kørsel.

Heldigvis bemærkede en borger den tvivlsomme kørsel og tilkaldte politiet, som anholdt den 52-årige mand.

Her kunne man på alkometeret konstatere, at chauffører var stangstiv. Promillen lå langt over de 4, som ifølge sundhed.dk kan have dødelig effekt.

Selv efter at have søvn i detentionen lå hans promille søndag morgen på 3,45. Senere på dagen blev han fremstillet i grundlovsforhør.

Her besluttede dommeren at varetægtsfængsle ham i syv dage, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen til B.T.