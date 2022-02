I seks dage har politiet foretaget omfattende kontrol af lastbiler på danske veje. Men særligt en sag springer i øjnene.

En lastbilchauffør og hans vognmand kan således se frem til et større efterspil, hvor de skal punge ud for mere end 200.000 kroner i bødeforlæg.

Bøderne er skrevet på baggrund af 32 sigtelser, der alle blev udstedt samme dag og sted, oplyser Nordjyllands Politi.

Det er Tungvognscenter Nord (TCN), som i dagene 15.- 21. januar foretog omfattende kontrol af lastbiler.

Og det skulle vise sig, at adskillige lastbiler skjulte lovovertrædelser, hvor særligt den føromtalte er af omfattende karakter.

TCN standsede manden i kontrollen, hvor efterforskningen viste, at chaufføren i 28 dage havde kørte med to førerkort i takografen, som måler chaufførers hastighed samt køre- og hviletid.

Desuden havde han siddet bag rattet længere tid end tilladt i forhold til køre- og hviletidsreglerne.

»Det tyder på, at chaufføren flere dage har kørt uafbrudt 7-8 timer i træk. Et par af dagene havde han kun afholdt 5 timers hvil, hvilket er alt for lidt. Heldigvis fik vi standset chaufføren, inden det for alvor gik galt,« udtaler politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra TCN, Nordjyllands Politi.

Hver af disse overtrædelser har resulteret i 20 sigtelser – ti for personelfalsk og ti for overtrædelse af takografordningen, da der ved brug af to førerkort 'ikke registreres de korrekte køre- og hviletidsoplysninger for chaufføren'.

Og yderligere giver de 28 dages kørsel 32 sigtelser.

TCN forventer, at chaufføren vil modtage en bøde på omkring 27.000 kroner – vognmanden 175.000 kroner.

»Det er nogle voldsomme bøder, der bliver udskrevet. Men det skal også have en afskrækkende effekt. Det er dog tilsyneladende ikke alle chauffører, der føler sig skræmte.«

»Når vi finder sådanne tre ret store sager inden for en uge, betyder det også, at vi fortsætter i samme grad med vores kontroller for at finde dem der ønsker at indrette sig efter reglerne,« udtaler Claus Kjær-Pedersen.

TCN afviser ikke, at sagen bliver overdraget til anklagemyndigheden, der muligvis skal tage stilling til strafpåstanden vedrørende sigtelserne om personelfalsk.

Politiet nævner også to andre sager fra kontroldagene, hvor bøderne var størst.

En tysk lastbilchauffør blev tildelt en bøde på 58.500 kroner for at skjule sit førerkort, ligesom en anden udenlandsk chauffør og vognmand fik bøder på henholdsvis 30.500 og 61.000 kroner for at køre i strid med køre- og hvilereglerne.