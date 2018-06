En 65-årig lastbilchauffør er sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med en voldsom trafikulykke, hvor to personer blev dræbt. En anden lastbilchauffør - en 36-årig mand fra Padborg - er sigtet for at tage billeder af ulykken og lægge dem på Facebook.

En tæt tåge indhyldede Sønderjylland 12. marts, og medførte trafikkaos på sønderjyske motorvej. Fire lastvogne og 11 personbiler var involveret i ulykker. Mindst 10 personer blev kvæstet og to mænd på 71 og 80 år omkom, da den varebil, de sad i, blev mast mellem to lastbiler.

Dødsulykken skete, da en lastbil påkørte en anden lastbil med stor kraft, så den kørte op i varebilen. De to personer blev dræbt på stedet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har efterforsket ulykken og anklagemyndigheden har nu valgt at rejse sigtelse mod to personer, som de mener opførte sig uansvarligt i tågen.

Den ene sigtelse er rejst mod en 65-årig mand, der var fører af den bagerste lastbil. Han er sigtet for uagtsomt manddrab. Den anden sigtelse er rejst mod en 36-årig mand fra Padborg-området, der efter dødsulykken tog billeder af den forulykkede varebil og delte dem på sociale medier.

»Der er tale om en lastbilchauffør, som holder i kø på grund af uheldet. Han stiger ud af sin lastbil og begynder at gå rundt og tage billeder af den forulykkede varevogn. Efterfølgende lægger han billederne på sin Facebook-profil,« siger politikommissær Lasse B. Rasmussen.

Den 36-årige er sigtet for krænkelser af privatlivets fred efter straffelovens § 264 D. Sigtelsen er rejst på baggrund af en anmeldelse fra pårørende til de dræbte.

»Vi opfordrer folk til at holde igen med at fotografere ulykker, dels af hensyn til redningspersonalets arbejdsro og dels af hensyn til de pårørende. Hvornår der er tale om en overtrædelse, beror på en vurdering, men her mener vi, at det var en klar overtrædelse,« siger Lasse B. Rasmussen.

Krænkelse af privatlivets fred medfører bøde eller fængsel indtil seks måneder.