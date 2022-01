Hvis man løber tør for diesel, er der næppe et godt tidspunkt at gøre det på. Men en lastbilchauffør formåede alligevel at gøre det på et af de rigtige trælse steder.

Onsdag morgen, da lastbilchaufføren kørte ind i en rundkørsel i Nørre Uttrup ved Aalborg, gik lastbilen nemlig i stå.

Tanken var tom, og det påvirkede dermed flere end ham selv. Det satte gang i trafikale udfordringer ved stedet, idet rundkørslen var umulig for andre bilister at køre ind i to timer i træk.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Det skulle der lige styr på, og så var der også nogle udfordringer med noget luft til nogle bremser. Det gav lidt udfordringer og nogle efterdønninger,« siger vagtchef Jesper Sørensen og fortsætter:

»Det medførte noget kødannelse og stangtrafik. Om det var fordi, det alligevel var i myldretrafikken, det er svært at sige.«

Lastbilen gik i stå klokken 07.06, hvorefter der blev tilkaldt hjælp til lastbilen.

Først klokken 09.11 meldte en patruljevogn, at lastbilen igen kunne køre videre.

Der er intet, der tyder på, at lastbilchaufføren var påvirket af spiritus, lyder det afsluttende fra vagtchefen.