Lørdag aften klokken 18.56 fik politiet en ameldelse om, at to eller tre mænd stod og slog og sparkede en mand, der lå ned.

Hændelsen skete lidt uden for Kolding på rastepladsen Hylkedal Øst på Den Østjyske Motorvej.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det viste sig at samtlige involverede partnere var lastbilchauffører, der holdt på rastepladsen for at holde weekendpause.

De involverede havde spist og drukket sammen, men pludseligt var de kommet op at skændes.

Skænderiet endte med, at en 34-årig mand fra Ukraine fik en ordentlig omgang tæsk af to andre lastbilchauffører.

Den ene var en 44-årig chauffør fra Polen, den anden var en 37-årig chauffør fra Hviderusland.

Den 43-årig mand fra Ukraine, der fik tæsk, er blevet indlagt på Kolding Sygehus.

»Han har ikke umiddelbart skader i form af brækkede lemmer, men han har fået en ordentlig gang prygl,« oplyser vagtchefen til JydskeVestkysten.

Politiet fortæller, at de er ved at afhøre de to mænd, der skulle have tæsket manden fra Ukraine.

De ønsker i øvrigt, at de to mænd bliver fremstillet i retten med henblik på varetægtsfængsling, grundet sagens karakter. Fremstillingen sker søndag klokken 13 i Horsens Ret, ifølge JydskeVestkysten.