En lastbilchauffør er fløjet på Rigshospitalet med lægehelikopter, efter at han er kørt ind i et træ.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Uheldet er sket mandag formiddag klokken 10 på Risbyholmvej ved Havdrup – på grund af uheldet har vejen været spærret i begge retninger.

Klokken 11.30 er ét spor dog igen blevet åbnet for bilister, der skal passere stedet 'med forsigtighed'.

En bilinspektør har undersøgt uheldsstedet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En bilinspektør har undersøgt uheldsstedet. Foto: Presse-fotos.dk

Det vides endnu ikke, hvorfor lastbilchaufføren, der er i 50erne, er kørt ind i træet.

Uheldet er sket på en lige strækning, hvor ingen andre biler var involveret. Altså en soloulykke.

Lastbilchaufføren var »ukontaktbar« umiddelbart efter påkørselen af træet, oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har endnu ikke oplysninger om, hvor alvorligt han er kommet til skade.

Lastbilen ramte først træet og kørte siden i grøften. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Lastbilen ramte først træet og kørte siden i grøften. Foto: Presse-fotos.dk

Det lyder videre, at en bilinspektør er ankommet til Risbyholmvej, og at det her er blevet besluttet, at lastbilen skal fjernes og undersøges et andet sted.

Desuden er der tilkaldt kommunale folk for at kigge nærmere på træet, fordi det efter at være blevet ramt af lastbilen er blevet så beskadiget, at der har været risiko for, at det kunne vælte.