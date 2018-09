De pårørende til en mand, der har mistet livet i en ulykke i Midtjylland, er endnu ikke blevet underrettet.

Holstebro. En lastbilchauffør har søndag mistet livet, efter at han kørte ind i en højspændingsledning mellem Karup og Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

- Han blev konstateret død i forbindelse med genoplivningsarbejdet. Hvad den nærmere dødsårsag er, ved jeg endnu ikke, siger vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi til tv-stationen.

Manden er blevet kørt til sygehuset på Viborg, hvor pårørende skal identificere ham.

TV Midtvest skriver, at ulykken skete søndag eftermiddag, da manden var i gang med at læsse kalk af på en mark. Ved et uheld ramte lastbilen en højspændingsledning. Det fik en ild til at bryde ud, og lastbilen blev derfor udbrændt.

Da de pårørende endnu ikke er blevet identificeret, kan politiet ikke sige noget om mandens alder, eller hvor han kommer fra.

/ritzau/