Natten til lørdag bemærkede betjente i en patruljevogn, at en lastbil var kørt i grøften ved Hvorup nord for Aalborg.

I lastbilen fandt betjentene en sovende chauffør - og kort efter fik de deres mistanke bekræftet.

Og det er endda mildt sagt.

»Chaufføren ligger og sover, så vores mand på stedet går hen og vækker ham. Han fornemmer hurtigt, han har drukket tæt, og beder ham blæse i alkometeret. Her blæser han så over 2,0,« siger vagthavende ved Nordjyllands Politi Bruno Brix til TV 2 Nord.

En så høj promille giver både forgiftningssymptomer og manglende selvkontrol.

Politiet fandt den polske lastbilchauffør klokken 00.15 natten til lørdag.

Den 55-årige mand er blevet sigtet for spirituskørsel, selvom han ikke var på farten, da politiet fandt ham.

Det skyldes, at politiet ved at studere hjulsporene og lastbilens takograf, som måler chaufførens køre- og hviletider, kunne konstatere, at han havde siddet bag rattet, mens han var spirituspåvirket.